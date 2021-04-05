العثور على جثة طفل غرق منذ يومين فى مياه النيل بالجيزة

عثر أهالي طفل غرق بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، على جثته، اليوم الإثنين، طافية وتم انتشالها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في قرية تابعة لمركز منشأة القناطر. وبإجراء التحريات تبين أن الضحية طفل يقيم بقرية في منشأة القناطر، تم التوصل لهويته، وبعد مرور ما يقرب من يومين، تم العثور على جثته طافية بالمياه وانتشالها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.