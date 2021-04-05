روسيا ترسل 10 آلاف اختبار للكشف عن كورونا إلى سيراليون

ذكرت سفارة سيراليون في موسكو أن روسيا أرسلت نحو 10 آلاف أداة اختبار للكشف عن فيروس كورونا المُستجد بالمجان، إلى سيراليون.وأعرب سفير سيراليون بموسكو محمد يونجافو- خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية- عن امتنان الرئيس جوليوس معاد بيو، وحكومة وشعب سيراليون لروسيا الاتحادية لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.