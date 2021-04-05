توقيع بروتوكول تعاون بين «تعليم الفيوم» والجمعية الروتارية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، وذلك لتقديم الدعم الفني للعملية التعليمية للطلاب والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات بدمو، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة.أكد محافظ الفيوم، خلال البروتوكول الذي وقعه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة مايان رسلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالأعمال الخدمية التي تقوم بها روتاري مصر بالفيوم، مطالبًا أعضاء روتاري بزيارة مركزي يوسف الصديق واطسا لتقديم العديد من الخدمات للاهالي.يهدف توقيع البرتوكول الى تقديم المعونة الفنية في مجال المساعدات الثقافية والخدمية والترفيهية وتقديم الحوافز التعليمية للطلاب وهيئة التدريس، والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات من قبل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.ومن جانبها، أعربت رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، عن خالص الشكر لمحافظ الفيوم لتذليل كافة العقبات خلال أعمال انشاء المدرسة، موضحة الأعمال الخدمية والتنموية التي قام بها روتاري مصر بمحافظة الفيوم منذ 6 سنوات، وأن مدرسة روتاري مصر هي باكورة لعدد من الاعمال الخيرية لأهالي الفيوم.