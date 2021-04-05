توقيع بروتوكول تعاون بين «تعليم الفيوم» والجمعية الروتارية
الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:39 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، وذلك لتقديم الدعم الفني للعملية التعليمية للطلاب والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات بدمو، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة.
أكد محافظ الفيوم، خلال البروتوكول الذي وقعه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة مايان رسلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالأعمال الخدمية التي تقوم بها روتاري مصر بالفيوم، مطالبًا أعضاء روتاري بزيارة مركزي يوسف الصديق واطسا لتقديم العديد من الخدمات للاهالي.
يهدف توقيع البرتوكول الى تقديم المعونة الفنية في مجال المساعدات الثقافية والخدمية والترفيهية وتقديم الحوافز التعليمية للطلاب وهيئة التدريس، والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات من قبل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.
ومن جانبها، أعربت رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، عن خالص الشكر لمحافظ الفيوم لتذليل كافة العقبات خلال أعمال انشاء المدرسة، موضحة الأعمال الخدمية والتنموية التي قام بها روتاري مصر بمحافظة الفيوم منذ 6 سنوات، وأن مدرسة روتاري مصر هي باكورة لعدد من الاعمال الخيرية لأهالي الفيوم.
أكد محافظ الفيوم، خلال البروتوكول الذي وقعه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة مايان رسلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالأعمال الخدمية التي تقوم بها روتاري مصر بالفيوم، مطالبًا أعضاء روتاري بزيارة مركزي يوسف الصديق واطسا لتقديم العديد من الخدمات للاهالي.
يهدف توقيع البرتوكول الى تقديم المعونة الفنية في مجال المساعدات الثقافية والخدمية والترفيهية وتقديم الحوافز التعليمية للطلاب وهيئة التدريس، والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات من قبل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.
ومن جانبها، أعربت رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، عن خالص الشكر لمحافظ الفيوم لتذليل كافة العقبات خلال أعمال انشاء المدرسة، موضحة الأعمال الخدمية والتنموية التي قام بها روتاري مصر بمحافظة الفيوم منذ 6 سنوات، وأن مدرسة روتاري مصر هي باكورة لعدد من الاعمال الخيرية لأهالي الفيوم.