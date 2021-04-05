رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين «تعليم الفيوم» والجمعية الروتارية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:39 م
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين «تعليم الفيوم» والجمعية الروتارية
الفيوم - زينب علاء
طباعة
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، وذلك لتقديم الدعم الفني للعملية التعليمية للطلاب والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات بدمو، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة.

أكد محافظ الفيوم، خلال البروتوكول الذي وقعه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة مايان رسلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالأعمال الخدمية التي تقوم بها روتاري مصر بالفيوم، مطالبًا أعضاء روتاري بزيارة مركزي يوسف الصديق واطسا لتقديم العديد من الخدمات للاهالي.

يهدف توقيع البرتوكول الى تقديم المعونة الفنية في مجال المساعدات الثقافية والخدمية والترفيهية وتقديم الحوافز التعليمية للطلاب وهيئة التدريس، والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات من قبل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

ومن جانبها، أعربت رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، عن خالص الشكر لمحافظ الفيوم لتذليل كافة العقبات خلال أعمال انشاء المدرسة، موضحة الأعمال الخدمية والتنموية التي قام بها روتاري مصر بمحافظة الفيوم منذ 6 سنوات، وأن مدرسة روتاري مصر هي باكورة لعدد من الاعمال الخيرية لأهالي الفيوم.

موضوعات متعلقة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

أسما شريف منير تعلن طلاقها: «احترموا خصوصية الموقف»

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

«على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ».. ديوان جديد لـ سمر لاشين عن دار هن

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق فى ذكرى رحيله

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب