إزالة 64% من حالات التعدي المستهدفة خلال الموجة 17 بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية نجحت خلال هذا الأسبوع في إزالة ١١٠ حالة تعدٍّ على نهر النيل بنسبة ٦٤٪؜ من حالات التعدى المستهدف إزالتها خلال الموجة ١٧ والتى بدأت فى ٢٠ مارس الماضى.وأوضح محافظ قنا أنه تمت إزالة ٤٤ حالة تعدٍّ بالمبانى على النيل بإجمالى مساحة ٥٥٢٨م و٦٦ حالة تعدٍّ بالردم بإجمالى مساحة ٣٥١١م، مؤكدًا على استمرار حملات الإزالة لحين الانتهاء من إزالة كل الحالات المستهدفة وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.وأشار الداودى إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كل الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.