رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الرعاية الصحية» ببورسعيد تجري عملية «حرق الأعصاب التناسلية» بنجاح

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:57 م
هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، نجاح عملية حرق الأعصاب المسؤولة عن تغذية الأعضاء التناسلية، وذلك لمريضة تعانى من آلام شديدة نتيجة وجود ورم خبيث بالرحم ومنطقة الحوض، وذلك بمستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

كشفت "الهيئة" أن المريضة كانت تتناول كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والعقاقير المساعدة للتغلب على شدة الآلام مما أدى إلى حدوث مضاعفات "هبوط حاد فى التنفس وعلاماتها الحيوية"، وتم حجزها بالمستشفى لمتابعة علاماتها الحيوية والسيطرة على الآلام الشديدة.

وعلى الفور تم الاستعانة بالدكتور أحمد حجاج إستشارى علاج الألم لمناظرة الحالة، والذى قرر بدوره ضرورة إجراء تدخل محدود لحرق الأعصاب المسؤولة عن تلك الآلام، لأول مرة ببورسعيد.

تم إجراء العملية بنجاح بمستشفى الزهور بورسعيد، وتم إيقاف جميع الأدوية المخدرة التى كانت تتناولها المريضة، وتمت متابعة الحالة بعد العملية على مدار يومين بالمستشفى للتأكد من عدم وجود أى آلام ثم خروجها فى اليوم الثالث بصحة جيدة.

أعلنت الهيئة أن نجاح هذه العملية أدى إلى، توفير التكاليف الباهظة للأدوية المخدرة التى كانت تتناولها المريضة وتحسين جودة المعيشة المريضة بعد إيقاف الأدوية المخدرة، وإيقاف آثار الأدوية الجانبية على المريضة منخفضة المناعة نتيجة وجود ورم خبيث.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

المتهمون في قضية حسن شاكوش: «إحنا شغالين في الكافيه وما نعرفش حاجة»

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق في ذكرى رحيله

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر