«الرعاية الصحية» ببورسعيد تجري عملية «حرق الأعصاب التناسلية» بنجاح

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، نجاح عملية حرق الأعصاب المسؤولة عن تغذية الأعضاء التناسلية، وذلك لمريضة تعانى من آلام شديدة نتيجة وجود ورم خبيث بالرحم ومنطقة الحوض، وذلك بمستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.كشفت "الهيئة" أن المريضة كانت تتناول كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والعقاقير المساعدة للتغلب على شدة الآلام مما أدى إلى حدوث مضاعفات "هبوط حاد فى التنفس وعلاماتها الحيوية"، وتم حجزها بالمستشفى لمتابعة علاماتها الحيوية والسيطرة على الآلام الشديدة.وعلى الفور تم الاستعانة بالدكتور أحمد حجاج إستشارى علاج الألم لمناظرة الحالة، والذى قرر بدوره ضرورة إجراء تدخل محدود لحرق الأعصاب المسؤولة عن تلك الآلام، لأول مرة ببورسعيد.تم إجراء العملية بنجاح بمستشفى الزهور بورسعيد، وتم إيقاف جميع الأدوية المخدرة التى كانت تتناولها المريضة، وتمت متابعة الحالة بعد العملية على مدار يومين بالمستشفى للتأكد من عدم وجود أى آلام ثم خروجها فى اليوم الثالث بصحة جيدة.أعلنت الهيئة أن نجاح هذه العملية أدى إلى، توفير التكاليف الباهظة للأدوية المخدرة التى كانت تتناولها المريضة وتحسين جودة المعيشة المريضة بعد إيقاف الأدوية المخدرة، وإيقاف آثار الأدوية الجانبية على المريضة منخفضة المناعة نتيجة وجود ورم خبيث.