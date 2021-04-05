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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن ضوابط منح تصاريح العمرة خلال شهر رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:03 م
العمرة
العمرة
نيفين أشرف
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن آليات وضوابط إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2021.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من 1 رمضان 1442 هـ، للأشخاص المحصنين، وهم؛ الحاصلون على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو المتعافى من الإصابة.

وأشار المصدر إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) أو (توكلنا)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة، كما أكد المصدر أن المنصة الرئيسية والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

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