إصابة عدد من أفراد الشرطة فى حادث سير بالوادى الجديد

أصيب منذ قليل 9 أشخاص في حادث سير اليوم الإثنين، بمحافظة الوادي الجديد وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول 9 مصابين في حادث مروري مستشفى الخارجة العام.وتبين تصادم سيارة ملاكي وسيارة شرطة بمدخل قرية المنيرة شمال مدينة الخارجةوتبين إصابة كل من وائل محمد بسطاوي، عقيد شرطة، محمد محمود هاشم 22 سنة، مجند من أسيوط،، مصطفى تاج الدين نادى 22 عاما مجند من أسيوط، مصطفى هاشم عبدالرحيم 22 عاما، مجند من سوهاج، على محمد زين 21 عاما، مجند من أسيوط، عبدالغنى كمال ميرغنى 38 عاما،.أمين شرطة من سوهاج، محمد صلاح محمد 22 سنة، مجند. أسيوط، مصطفى ايمن فتحى ٢٤عاما ـ ملازم أول شرطة من سوهاج،. نشأت سيد محفوظ ٤٣عاما،.سائق سيارة ملاكي من الخارجة.جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، ورفع آثار الحادث، وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.