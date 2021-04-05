رئيس «الأعيان الأردني» يبحث مع سفيري عمان واليابان تعزيز العلاقات

بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مع كل من سفير سلطنة عمان لدى الأردن الشيخ هلال بن مرهون المعمري، وسفير اليابان لدى الأردن شيمازاكي كاورو، كلا على حدة،العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية خدمة للمصالح المشتركة.و أكد الفايز خلال لقائه السفير العماني حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عمق العلاقات الأردنية العُمانية المتميزة على مختلف المستويات، والمبنية على أسس ثابتة وراسخة واحترام متبادل، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان كانت على الدوام سندا حقيقيا للأردن، ولم تتوان يوما عن دعم الأردن وخاصة في الظروف الصعبة.من جهته أوضح السفير العماني قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات، بالإضافة أنها علاقات تقوم على أسس من الاحترام المتبادل، وبما يخدم المصالح الطرفين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا تقديره لمواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية العادلة، والجهود الكبيرة التي يبذلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي سياف متصل، أكد رئيس مجلس الأعيان - خلال لقائه السفير الياباني مدى عمق العلاقات بين البلدين والتي يحرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تطويرها وإدامتها، مثمنا الدعم الاقتصادي الذي تقدمه اليابان للأردن، داعيا إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في الأردن وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تداعيات الجائحة وصراعات المنطقة وعدم الاستقرار والأمن فيها.و استعرض الجانبان خلال لقائهما الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل إنهاء الأزمات فيها، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيثُ أكد الفايز الموقف الأردني الثابت تجاهها والمتمثل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه هو الكفيل بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.و من جهته أكد السفير الياباني متانة العلاقات اليابانية الأردنية، وحرص البلدين الصديقين على إدامتها والبناء عليها في المجالات كافة.