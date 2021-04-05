باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع الأردن

أعربت باكستان، الإثنين، عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، وأكدت وقوفها مع المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن باكستان تراقب الوضع في الأردن، وتدعم حق المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.