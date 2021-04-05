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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء الصيانة بنسبة 90% في 12 مدرسة حكومية بمحافظة بورسعيد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:52 م
نبوى باهى
نبوى باهى
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة الحالية لعدد 12 مدرسة حكومية بمحافظة بورسعيد، حيث بلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 90%، مشيرًا إلى أنه جار إعداد المستخلصات الختامية لكل أعمال الصيانة بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع المهندس رضا سرحان، مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد، بمقر الهيئة لدراسة ومناقشة مستجدات أمور أعمال الصيانة الشاملة بمدارس المحافظة والتعريف بالمهندس طارق أحمد عبد الله، المدير العام الجديد، بحضور حاتم طارق، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

ولفت باهى إلى أن أعمال الصيانة الشاملة المشار إليها بالمدارس الحكومية قد شملت ١١ مدرسة للتعليم العام، بالإضافة إلى مدرسة واحدة للتعليم الفنى، وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين تعليم بورسعيد والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال د. إنه يتم حاليًا إعادة تأهيل لمبنى بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية ٢، وكذلك تأهيل للمبنى القديم بمدرسة بورسعيد الثانوية الزراعية لإنشاء مدرسة ريادة التكنولوجية الحديثة بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تمت دراسة الاحتياج التربوى لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا الحديثة باللغة الأجنبية الأولى، وكذلك مناقشة مستجدات الوضع الراهن بعد استقطاع جزء من المدرسة الميكانيكية الثانوية الصناعية ووضع حلول مشتركة لإقامة المدرسة الفنية المتطورة الجديدة.

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