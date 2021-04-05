إيطاليا تخفض فترة الحجر الصحي للقادمين من بريطانيا والنمسا وإسرائيل

أعلنت إيطاليا خفض فترة الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من المملكة المتحدة والنمسا وإسرائيل بموجب لوائح جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.واعتبارا من 7 وحتى 30 أبريل الجاري، سيطلب من القادمين من الدول الثلاث الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام بدلا من أسبوعين لدى دخولهم إيطاليا، بحسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية.وبذلك أضافت السلطات الإيطالية الدول الثلاث إلى قائمة تضم أكثر من 30 دولة، معظمها في الاتحاد الأوروبي، تنخفض مدة الحجر الصحي الإلزامي للقادمين منها إلى 5 أيام بدلا من 14 يوما.وتعكس القواعد الجديدة إلى حد ما التقدم المحرز في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا وإسرائيل، أما بالنسبة للنمسا، فلا يزال الحجر الصحي لمدة أسبوعين ساريا بالنسبة للقادمين من إقليم تيرول، الذي تنتشر فيه السلالة الجنوب إفريقية من الفيروس.