«تعليم الوادى الجديد» يستأنف العمل بخطة التثقيف الصحى لطلاب المدارس

أعلن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن استئناف العمل فى تنفيذ ندوات توعوية لطلاب المدارس، ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية.تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.يتضمن البرنامج لقاءات تثقيفية حول صحة الفم والأسنان والتنمر وفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.ولفت النيلي إلى أنه يتم تنفيذ تلك الندوات بجميع الإدارات التعليمية من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي "السن المدرسى" بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة.وأوضح النيلى أن هدف البرنامج توجيه النصائح والإرشادات اللازمة للطلاب وطرق الوقاية للعديد من المشكلات الصحية التى تواجه البعض، فضلًا عن مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى، حيث شهدت الندوات تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب من خلال الأسئلة والاستفسارات حول الفيروس وطرق الحماية منه.