القبض على رجل تعدى على زوجته بسلاح أبيض في محكمة الأسرة بالإسكندرية

تمكن قوات حرس محكمة الإسكندرية، من القبض على زوج قام بالتعدي على زوجته داخل القاعة رقم ٦ خاص بالطابق الخامس بمحكمة الأسرة دائرة الجمرك، أثناء نظر قضية المدعية عليه بالطلاق.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من ضباط مباحث محكمة الإسكندرية، بقيام شخص بالاعتداء علي زوجته داخل سرايا المحكمة وإصابتها بجروح بالغة.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن زوج اقدم على الاعتداء على زوجته بواسطة سلاح أبيض داخل المحكمة لوجود خلافات زوجيه بينهما، تم القاء القبض علي المتهم وتسليمه إلى قسم شرطة المنشية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.