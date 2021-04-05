ضبط 165 طربة حشيش بحوزة 4 أشخاص فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان المنتزه - ثان العامرية) بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (135 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– 4 هواتف محمولة) بحوزة (شخصين، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم.كما تم ضبط (30 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (شخصين، يقيمان بمحافظة البحيرة)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫150٫000– مليون ومائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا).تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.