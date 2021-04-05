مصطفى درويش يواصل تصوير «ضد الكسر» فى شبرا

حاصر عدد من الجمهور الفنان مصطفى درويش، خلال تصويره مسلسل "ضد الكسر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث أقبل عدد من محبيه على التصوير معه وذلك في منطقة روض الفرج بشبرا.وتوقف مصطفى درويش في ذلك اليوم عن تصوير مشاهده بسبب التفاف الكثيرين حوله، مما اضطر لتأخيره عن فريق العمل وهو ما سبب له أزمة في ذلك اليوم.ويجسد مصطفى درويش شخصية محام خلال الأحداث ثم يدخل السجن بسبب إحدى القضايا ويرجع لينتقم من الفنانة نيللي كريم، كونها هي التي تسببت في دخوله السجن. وأضاف أنه يجعل شقيقة نيللي كريم تقع في حبه والتي تقدمها الفنانة تارا عماد، ويفتعل العديد من المشاكل.تدور أحداث مسلسل "ضد الكسر" في إطار درامى شعبي، ويشارك في بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.