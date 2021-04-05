إغلاق وتشميع 3 منشآت صناعية لحيازة سلع بدون بيانات بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، حملة مكبرة بنطاق الحى.حيث توجهت الحملة إلى منطقة عبد القادر طريق البتروكيماويات، ومنطقة مرغم الصناعية بحرى، وخلال الحملة تم التفتيش على عدد ٥ من المنشآت الصناعية والصيدليات، وأسفرت الحملة على إغلاق وتشميع عدد ٣ من المنشآت الصناعية لحيازة سلع خاصة بالتصنيع غير مدون عليها بيانات بالمخالفة للقرار الوزارى رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤، ولعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.كما تم التفتيش المفاجئ على عدد ٢ من الصيدليات، الكائنة بشارع الشرقاوى، وتلاحظ أن الاشتراطات الصحية مستوفاة ولم يتم رصد أى مخالفات.وفى سياق متصل؛ تم تحرير عدد ١٤ محضر مخالفة متنوعا ما بين "عدم توافر مهمات الحريق، وعدم توافر خطة طوارئ، وعدم توافر اشتراطات الكهرباء، وعدم توافر الشروط الصحية والبيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للخطورة الداهمة، وعدم إجراء تفتيش دورى على الضواغط".وشدد السكرتير المساعد على المنشآت الصناعية، بضرورى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والنظافة العامة، والتباعد الاجتماعى، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد للمحافظة، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.