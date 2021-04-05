رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق وتشميع 3 منشآت صناعية لحيازة سلع بدون بيانات بالإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:05 م
إغلاق وتشميع 3 منشآت
إغلاق وتشميع 3 منشآت صناعية
هبه عويضه
طباعة
قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، حملة مكبرة بنطاق الحى.

حيث توجهت الحملة إلى منطقة عبد القادر طريق البتروكيماويات، ومنطقة مرغم الصناعية بحرى، وخلال الحملة تم التفتيش على عدد ٥ من المنشآت الصناعية والصيدليات، وأسفرت الحملة على إغلاق وتشميع عدد ٣ من المنشآت الصناعية لحيازة سلع خاصة بالتصنيع غير مدون عليها بيانات بالمخالفة للقرار الوزارى رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤، ولعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تم التفتيش المفاجئ على عدد ٢ من الصيدليات، الكائنة بشارع الشرقاوى، وتلاحظ أن الاشتراطات الصحية مستوفاة ولم يتم رصد أى مخالفات.

وفى سياق متصل؛ تم تحرير عدد ١٤ محضر مخالفة متنوعا ما بين "عدم توافر مهمات الحريق، وعدم توافر خطة طوارئ، وعدم توافر اشتراطات الكهرباء، وعدم توافر الشروط الصحية والبيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للخطورة الداهمة، وعدم إجراء تفتيش دورى على الضواغط".

وشدد السكرتير المساعد على المنشآت الصناعية، بضرورى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والنظافة العامة، والتباعد الاجتماعى، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد للمحافظة، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق في ذكرى رحيله

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر