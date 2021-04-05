2762 إصابة بكورونا فى بريطانيا

كشفت البيانات الرسمية اليومية الصادرة، اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة سجلت 26 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" فضلا عن 2762 إصابة جديدة.والرقمان يمثلان ارتفاعا عن أرقام أمس، لكن البيانات تفتقر إلى الدقة خلال عطلة عيد الفصح الطويلة.وتلقى 31.58 مليون الجرعة الأولى من لقاح للوقاية من "كوفيد-19" مقارنة مع 31.52 مليون في اليوم السابق. وتلقى نحو 5.43 مليون الجرعة الثانية.