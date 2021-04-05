2762 إصابة بكورونا فى بريطانيا
الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:52 م
وكالاتطباعة
كشفت البيانات الرسمية اليومية الصادرة، اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة سجلت 26 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" فضلا عن 2762 إصابة جديدة.
والرقمان يمثلان ارتفاعا عن أرقام أمس، لكن البيانات تفتقر إلى الدقة خلال عطلة عيد الفصح الطويلة.
وتلقى 31.58 مليون الجرعة الأولى من لقاح للوقاية من "كوفيد-19" مقارنة مع 31.52 مليون في اليوم السابق. وتلقى نحو 5.43 مليون الجرعة الثانية.
والرقمان يمثلان ارتفاعا عن أرقام أمس، لكن البيانات تفتقر إلى الدقة خلال عطلة عيد الفصح الطويلة.
وتلقى 31.58 مليون الجرعة الأولى من لقاح للوقاية من "كوفيد-19" مقارنة مع 31.52 مليون في اليوم السابق. وتلقى نحو 5.43 مليون الجرعة الثانية.