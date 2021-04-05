الأردن وكندا تبحثان سبل تطوير العلاقات الثقافية

بحث وزير الثقافة الأردني علي العايد خلال لقائه مع السفيرة الكندية لدى الأردن "دونيكا بوتي"، عددا من الموضوعات الثقافية، وسبل تطوير العلاقات في المجال الثقافي والسياحة الثقافية.وأكد العايد خلال اللقاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين العلاقات الطيبة والراسخة التي تربط بين البلدين، داعيا إلى تعزيزها بما يخدمهما مشيرا إلى البرامج والمشاريع التي تنظمها وزارة الثقافة في الاحتفال بمئوية الدولة لما من شأنه تعريف العالم بتاريخ الأردن وتجربته التنموية والثقافية وعلى الصعد كافة.وشدد على حرص بلاده على تعزيز قيم التنوع الثقافي وفتح باب التبادل الثقافي مع كندا، لافتا إلى دور مهرجان جرش كفضاء أردني لحوار الثقافات والفنون العالمية والإنسانية.ومن جانبها، أكدت السفيرة الكندية، العلاقات المشتركة بين البلدين، وضرورة التواصل لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، واعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ عقود، مشيرة إلى عدد من النشاطات والمشاريع التي جرى التعاون فيها على صعيد التدريب والموسيقى والسينما.