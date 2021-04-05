صلاح عبدالله يطرح برومو «اشتقنالك» بالتعاون مع على الحجار «فيديو»

طرح الفنان صلاح عبدالله، البرومو الأول لأغنية "اشتقنالك" والتي تعد مفاجأة جديدة بمناسبة شهر رمضان المقبل.ونشر صلاح عبدالله عبر حسابه على "تويتر" فيديو لبرومو أغنية "اشتقنالك" التي يشارك فيها مع الفنانين علي الحجار وأحمد الحجار، وهي أغنية عن شهر رمضان.وقدم مؤخرًا النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".