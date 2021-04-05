جامعة سوهاج تحصد المركز 3 ببطولة تنس الطاولة بدورى المصالح الحكومية

حصدت أسماء أحمد فهمي، الموظفة بإدارة الملفات بإدارة الموارد البشرية بجامعة سوهاج، المركز الثالث في بطولة تنس الطاولة "سيدات"، والتي نظمها الاتحاد العام للمصالح الحكومية لعام 2020- 2021، وأقيمت فعالياتها بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بدمياط.وأكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص علي المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها خارج الجامعة، بهدف دعم وتعزيز الحركة الشبابية والرياضية، وتوطيد أواصر الصداقة، والتنافس الشريف بين الجهات والمصالح المشاركة بالمسابقة.ووجهت أسماء أحمد الشكر لرئيس الجامعة علي تكريمها ومنحها شهادة تقدير لحصولها علي المركز الثالث علي مستوي المصالح الحكومية المشاركة، لافتة إلى أنه شارك بالبطولة ١٢ فريقا من مختلف محافظات الجمهورية، وقد حصلت على المركز الثالث بعد فوز محافظتي الجيزة والقاهرة بالمركزين الأول والثاني.