«مستثمرى العاشر» تشكو التنمية الصناعية لوزيرة التجارة

أعربت الجمعية العمومية لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة سمير عارف، عن استيائها الشديد جراء قيام محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة بالاعتذار عن عدم اجتماعه مع المستثمرين بساعات قليلة، الذى كان مقررًا عقده في التاسعة من صباح غد.وقال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه ليس من المقبول ما فعله رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي يجب أن يكون عمله الشاغل هو الجلوس مع المستثمرين ومحاولة التغلب على التحديات والمعوقات التى تواجههم والاستماع إلى مقترحاتهم لإيجاد حلول توافقية تحقق المصلحة العليا للوطن ثم المستثمرين.وأرسلت الجمعية خطابًا إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، تعبر فيه عن استيائها الشديد من الطريقة التى يتعامل مع رئيس هيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين، مؤكدة بأنه يجب فتح قنوات تواصل مستمرة مع المستثمرين.أوضحت الجمعية، فى خطابها أن ما فعله رئيس هيئة التنمية الصناعية يُصدر الإحباط لدى المستثمرين ويتناقض مع رؤية الدولة بدعم الصناعة ويتعارض مع ترسيخ التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.