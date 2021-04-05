انطلاق مؤتمر «أثر أزمة كورونا على الاقتصاد القومى» بتجارة طنطا

انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر "أثر أزمة كورونا على الاقتصاد القومى"، والذى تنظمه كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى الشامى عميد الكلية.أكد كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر على ضرورة توجيه الأبحاث العلمية داخل الجامعة لمواجهة أزمة كورونا التى تواجه العالم بأكمله.وأضاف أنه أصدر تعليمات لمختلف القطاعات داخل الجامعة بتنفيذ أبحاث علمية من شأنها خدمة المجتمع وتقديم حلول علمية تساعد فى التغلب على جائحة كورونا.وأكد عميد تجارة طنطا، رئيس المؤتمر على الدعم اللامحدود لإدارة جامعة طنطا، ممثلة فى رئيسها الدكتور محمود زكى على إقامة هذا المؤتمر، بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يناقش أثر أزمة كورونا على الاقتصاد القومي من خلال 4 جلسات علمية بمجموعة من الأبحاث العلمية سعيًا للوصول إلى حلول مقترحة لمواجهة جائحة كورونا.شارك فى فعاليات الافتتاح الدكتور ياسر الجرف، وكيل الكلية للدراسات العليا، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور هانى الدمرداش مقرر المؤتمر، وعدد من الأساتذة والباحثين.