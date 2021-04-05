السودان: أول جلسة مفاوضات بين الحكومة وحركة الحلو فى 25 مايو

أعلن توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، أن أول جلسة للتفاوض بين وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو ستعقد في 25 مايو المقبل.وقال المستشار توت قلواك، في تصريحات صحفية عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس مجلس السيادة مع رئيس "الحركة الشعبية- شمال" عبدالعزيز الحلو، بمدينة جوبا مؤخرا، أرضى جميع الأطراف.وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه وفد الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوية عضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، في التوصل إلى اتفاق جوبا لسلام السودان.وأوضح قلواك أن اللقاء تطرق إلى قضايا السلام والاستقرار والملفات المتصلة باتفاق جوبا لسلام السودان، وسير عمليات تنفيذه، لافتا إلى أن اللقاء استعرض كل خطوات التنفيذ بدءا من تكوين الحكومة الانتقالية وأجهزتها ومجلس السيادة.وأضاف أن هناك لجانا تقوم حاليا بمعالجة القضايا المتصلة بالحكم الإقليمي وتعيين الحكام، بجانب متابعة مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن اجتماعا مشتركا سيلتئم بين الوساطة والأطراف الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان.وقال إن اللقاء مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تطرق إلى ملف شرق السودان، والذي يتطلب جلوس كل أهل الشرق وحوارهم من أجل التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع المكونات في شرق السودان حتي يتحقق الأمن والاستقرار في الإقليم.وأشار إلى أن اللقاء تطرق لمساري الشمال والوسط، وبحث القضايا المتصلة بمعالجة بعض التحديات التي تواجه المسارين خاصة فيما يتعلق بتقسيم الثروة.وأكد رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، استعداد اللجنة لاستكمال مسيرة السلام في السودان، لافتا إلى أن رئيس حركة "جيش تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، يجري حاليا مشاورات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بجوبا، حول رؤيته بشأن كيفية التفاوض مع حكومة السودان.وأعرب عن أمله في أن تكلل كل هذه الجهود بتحقيق السلام، باعتبار أن السلام والاستقرار في السودان يمثلان سلاما واستقرارا لدولة جنوب السودان.