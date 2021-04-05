دورة تدريبية للباحثين في «حقوق الإنسان» بالمحافظات

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الأولى التأهيلية الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وآليات الحماية على المستوى ( الدولي - الاقليمي - الوطني )، للباحثين بفرع المجلس بمحافظات كفر الشيخ والغربية والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان في الفترة من 3 - 6 إبريل 2020.وانتهت جلسات اليوم الأول التي تناولت كيفية تفعيل دور الأفرع لإنجاز مهام بعثات تقصي الحقائق وزيارة الميدانية وكيفية إعداد التقارير الفنية.كما يتناول اليوم الثاني آليه حماية حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية على المستوى الدولي والوطني وأبرزها الاتفاقية المعينة بحقوق الإنسان وتستمر أعمال الدورة التدريبية الثانية بجلساتها حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة راية مصر ٢٠٣٠ استراتيجية عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان ٢٠٢١، ٢٠٢٤ وتطور منظومة الشكاوى وأهمية توجيه مفاهيم إعداد التقارير داخل المجلس.تأتي عقد تلك الدورات في إطار قيام المجلس بتطوير وبناء قدرات الباحثين بأفرع المجلس بالمحافظات المختلفة‏.