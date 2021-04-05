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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدعيم شبكات المياه بشمياطس واستمرار بناء وتطوير المدارس ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:55 م
تدعيم شبكات المياه
تدعيم شبكات المياه بشمياطس
ولاء القاضى
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أكد الدكتور فريد دراز، نائب رئيس مدينة الشهداء لشئون القرى، أن أعمال مبادرة حياة كريمة على قدم وساق حيث تم المرور اليوم على قرية شمياطس والتي جار مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للقرية بها.

وأضاف دراز: أنه تم المرور أيضًا علي قرية ساحل الجوابر، وجار العمل بها بإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحية، كما تم المرور علي وحدة دراجيل والتي يتم العمل بها علي مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل بجوار الوحدة المحلية، وجار العمل بتوسيع المدرسة بإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية.

وأضاف دراز أنه يتم إحلال جزئي بمدرسة الشهيد شوقي الفقى الإعدادية بدراجيل، وكان قد بدأ العمل بها منذ شهر ولمدة ستة أشهر بإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأضاف أنه جار التجهيز للعمل في محطة معالجة دراجيل المربوطة بشمياطس، تحت إشراف الشركة المنفذة، ولفت إلى أنه العمل جار يوميًا دون توقف لمتابعة المشروع العملاق لفخامة رئيس الجمهورية مشروع حياة كريمة.

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