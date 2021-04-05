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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى ذكرى تأسيس الناتو.. جورجيا تصر على أن تصبح كاملة العضوية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:40 م
الناتو
الناتو
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أعرب رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي عن تصميم جورجيا على أن تصبح دولة كاملة العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو) التي تحتفل بالذكرى السنوية الثانية والسبعين لتأسيسه.

وقال إيراكلي، اليوم الإثنين، في تغريدة على حسابه بتويتر: "نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الـ72 لحلف الناتو. واستنادًا إلى مبادئ الديمقراطية، حافظ الناتو على السلام وحماية الحرية لأكثر من سبعة عقود. جورجيا تواصل المساهمة بفعالية فيه لإثبات عزمنا على أن نصبح عضوًا كامل العضوية في الحلف".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني، في تغريدة على تويتر، التزام جورجيا بتنفيذ تطلعات الناتو، إذ كتب: "قبل 72 عامًا، اجتمعت 12 دولة تتشارك نفس قيم ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وتم إطلاق حلف الناتو بهدف حفظ السلام وضمان الدفاع الجماعي. لا يزال الهدف الرئيسي كما هو بعد مرور سبعة عقود. ولا تزال جورجيا ملتزمة تجاه تطلعاتها بأن تصبح عضوًا كامل العضوية في عائلة الناتو".

يشار إلى أن أسس إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وضعت رسميًا في 4 أبريل 1949 بعد توقيع معاهدة شمال الأطلسي المعروفة أيضًا باسم معاهدة واشنطن.

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