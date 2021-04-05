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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تتسلم مليونى جرعة جديدة من لقاحات كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:37 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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ذكرت صحيفة "لوكوتيديان" الكندية: أنه من المقرر أن تتسلم كندا أكثر من مليوني جرعة من لقاحات كورونا هذا الأسبوع، بما في ذلك 318 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا الذي يأتي من برنامج كوفاكس العالمي.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الإثنين: أن كندا ساهمت بمبلغ 440 مليون دولار في هذا البرنامج، بحيث يخصص نصف هذا المبلغ لضمان حصولها على جرعات من اللقاح، والنصف الآخر يخصص لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على جرعات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كندا قد تعرضت لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة لاستخدامها برنامج كوفاكس، على اعتبار أنها دولة غنية، بينما يهدف هذا البرنامج في المقام الأول إلى مساعدة الدول الأقل ثراءً.

ومن المقرر أن تتلقى كندا هذا الأسبوع أيضًا أكثر من 1.019 مليون جرعة من لقاح فايزر بيونتيك و855 ألفا و660 جرعة أخرى من لقاح مودرنا.

ويعتبر إجمالي جرعات اللقاح التي تصل كندا، خلال الأسبوع الجاري، والبالغة 2.2 مليون جرعة، أقل من الـ3.3 مليون جرعة التي وصلت الأسبوع الماضي.

وخلال الربع الأول من العام، تم شحن 9.5 مليون جرعة إلى كندا، وهي تزيد على الـ6 ملايين جرعة التي وعدت بها الحكومة الكندية في البداية.

ومن المتوقع خلال الربع الثاني من العام أن تستفيد كندا من المليون جرعة من لقاح فايزر بيونتيك التي تصل أسبوعيا حتى نهاية مايو، كما يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى مليوني جرعة في يونيو.

ومن المنتظر، اعتبارًا من أول يوليو، أن تتسلم كندا 44 مليون جرعة من الشركات المصنعة الثلاث للقاح فايزر بيونتيك، مودرنا، وأسترازينيكا، ووعدت الحكومة الكندية أنها ستقوم بتطعيم كل مواطن، يبدي رغبته في ذلك، بحلول نهاية سبتمبر.

يذكر أنه منذ بداية تفشي جائحة كورونا، سجلت كندا أكثر من مليون إصابة بالفيروس و23 ألفا و43 وفاة.

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