«وفد جنوب سيناء» ينظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

نظمت لجنة المرأة في حزب الوفد بجنوب سيناء برئاسة هالة الملاح، عضو الهيئة العليا للحزب، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، ذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.وشهد الحفل توزيع الهدايا على أكثر من 20 طفلًا، وتمَّ إعداد برنامج ترفيهي بدأ برحلة بالغواصة في أعماق البحر الأحمر وتقديم عرض الدولفين ثم السباحة والألعاب المائية بالنادي، وفي الختام استمتع الأطفال بألعاب ومشاهدة العرض الروسي.حضر الحفل فرح حسين رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة جنوب سيناء، وشهاب الدين، وعلي عبدالله من لجنة الوفد أبوزنيمة بجنوب سيناء.