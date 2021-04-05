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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«البيئة» تنفذ أنشطة توعوية بقرى عرب الشراقوة والشعارة بشبين القناطر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:14 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
كتب صلاح حسنى
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واصلت وزارة البيئة، ممثلة في الادارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبري، حملة التوعية البيئية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري ورفع وكفاءة وتطوير القري الأكثر احتياجًا والتي كان نصيب محافظة القليوبية منها تطوير عدد 36 قرية و148 عزبة تابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

تضمنت الفاعليات قيام أعضاء حملة حياة كريمة اليوم بإطلاق وتدشين حملات التوعية البيئية وذلك بعرب الشراقوة وعرب الشعارة مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع شركاء مبادرة حياة كريمة من مؤسسات حكومية وأهلية.

وأجرى فريق عمل جهاز شئون البيئة أنشطة توعوية استهدفت طلبة مدرسة عرب الشراقوة الابتدائية ومدرسة عرب الشراقوة الإعدادية ومدرسة عرب الشعارة الإعدادية، حيث تمت التوعية من قبل فريق العمل، موضحين أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الحث علي استدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية لكل قرى الريف المصري.

وأن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة، وتستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلي نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وذلك من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي البيئي بقرى ومدن محافظة القليوبية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما تم التعريف بجهود وزارة البيئة ودورها في الحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة.

كما تم التنويه علي ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ علي البيئة، وأن مؤسسة "حياة كريمة" تدعم من خلال دورها توفير كل سبل الراحة والأمان لكل فئات المجتمع.

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