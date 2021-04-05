الأربعاء.. «الشباب المصرى» يناقش فرص الاستثمار بمصر

يعقد مجلس الشباب المصري، الأربعاء المقبل، حلقة نقاشية حول موضوع الاستثمار في مصر.. فرص وتحديات؛ سعيًا نحو وضع رؤية لمناخ الاستثمار المصري والخروج بالتوصيات اللازمة لتعزيزه، ولتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.وتتناول الحلقة النقاشية 3 محاور وهي مناخ وفرص الاستثمار في مصر وتشريعات الاستثمار في مصر وأثرها على جذب الاستثمار وآليات تعزيز الاستثمار والتعاون الدولي وذلك الأربعاء المقبل بمقر مجلس الشباب المصري.يشارك فى الحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة ود فؤاد عيسى رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، والدكتورة مني الجرف، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.