الصين تقدم لجورجيا 100 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» مجانًا

قال رئيس المركز الوطني الجورجي لمكافحة الأمراض أميران غامكريليدزه، اليوم الإثنين: إن الحكومة الصينية ستمنح جورجيا 100 ألف جرعة من لقاح سينوفاك في أبريل الجاري بدون تكلفة.وأضاف غامكريليدزه- في تصريحات صحفية- أن جورجيا تلقت 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الأسبوع الماضي، وكانت تعتزم شراء لقاح سينوفاك الصيني، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة على اللقاحين من قبل منظمة الصحة العالمية في منتصف أبريل الجاري، على أن تطلق جورجيا حملة التطعيم بعد ذلك.من ناحية أخرى، حذر غامكريليدزه من موجة ثالثة محتملة من فيروس كورونا في البلاد إذا رفض الأفراد تلقي اللقاح ولم يلتزموا بالإجراءات، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة الجديدة تتزايد وسط انخفاض معدلات التطعيم وارتداء أقنعة الوجه.وقال إن 51 % فقط من سكان جورجيا يرتدون أقنعة الوجه حاليًا وهو أمر إلزامي في الأماكن المفتوحة والمغلقة، حيث تلقى 11 ألفا و603 أفراد لقاح فيروس كورونا منذ 15 مارس الماضي وهو رقم منخفض للغاية، في حين يجب تطعيم ما لا يقل عن 3 آلاف فرد يوميًا.وحتى الآن، سجلت جورجيا 283 ألفا و369 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 274 ألفا و145 حالة تعاف و3804 حالات وفاة.