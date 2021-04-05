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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الاقتصاد الأرجنتيني: الدولة لن تتحمل إغلاقا كاملا مرة أخرى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:34 م
وزير الاقتصاد الأرجنتيني
وزير الاقتصاد الأرجنتيني
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قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن جوزمان، إن بلاده لا تستطيع تحمل الحجر الصحي الكامل من جديد، موضحا أنه يجب على الحكومة إيجاد طرق أخرى للتعامل مع المرحلة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جوزمان، في مقابلة تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن اقتصاد الأرجنتين يتعافى أكثر من غيره رغم معاناة بعض القطاعات من آثار الوباء، حيث وصل معدل النمو إلى 5.5% في توقعات سبتمبر 2020، واليوم يبلغ 7%، وهو توقع يدفع إلى توخي الحذر بسبب استمرار انتشار الوباء.

وأوضح أن السياسات التي جرى تبنيها عام 2020، أبقت على الاقتصاد في وضع أفضل من بلدان أخرى في المنطقة، بعد أن قامت بحماية القوى العاملة ورأس المال.

وأكد وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن زيادة أسعار المرافق تتطلب الاستمرار في تقديم الدعم لبعض الفئات، مشيرا إلى أنه إذا تم رفع معدلات الدعم لكل شخص فلن تستطيع الميزانية تحمل هذه الزيادة، ولن يتم الوفاء ببرنامج الاقتصاد الكلي، ولفت إلى إجراء مفاوضات حاليا مع صندوق النقد الدولي في محاولة لإنقاذ الوضع الحالي.

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