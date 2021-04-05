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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على مرتكب مذبحة بني مزار بالمنيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:23 م
الأمن
الأمن
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكب مذبحة المنيا، في إطار جهود كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل بدائرة مركز بنى مزار، وبها إصابة عبارة عن تهشم بالرأس، ووجود ابنتها 6 سنوات "على قيد الحياة وبدون إصابات" بمحل الواقعة، واستقبال أحد المستشفيات ابن المتوفاة، 3 سنوات "متوفى" نتيجة كسور بالجمجمة.

وتوصلت تحريات فريق العمل المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، إلى أن مرتكب الواقعة سائق "توك توك" مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء اختبائه بمدينة الإسكندرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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