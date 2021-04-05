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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في الاجتماع الإقليمي لمؤتمر تنمية الاتصالات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:56 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
طارق عتمان
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تشارك مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 لمنطقة الدول العربية والذي ينظمه قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات يومي 7 و8 أبريل عبر الإنترنت.

ينعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات كل 4 سنوات في الفترة بين مؤتمري المندوبين المفوضين، وذلك لمناقشة الموضوعات والمشاريع والبرامج المتعلقة بتنمية الاتصالات.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر في مدينة أديس أبابا، إثيوبيا.

وتهدف الاجتماعات التحضيرية الإقليمية إلى إشراك الأعضاء في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 من أجل تحقيق التنسيق الإقليمي قبل المؤتمر نفسه، كما تسعى الاجتماعات إلى تحديد القضايا على المستوى الإقليمي والتي يتعين تناولها لتعزيز تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مراعاة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا والتي تواجه الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في المنطقة.

وسيجري توحيد نتائج الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في اجتماع التنسيق الأقاليمي ومناقشتها في اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لعام 2021. وستُعرض نتائج الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 كمشروع وثائق للنظر فيها.

تأسس الاتحاد الدولي للاتصالات في 1865 وهو أحد أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يضم 191 دولة عضو وأكثر من 700 عضو وشريك من قطاعات مختلفة.

ويتمثل دور الاتحاد في تهيئة الأجواء لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم، كما يتولى تنظيم أحداث عالمية في مجال الاتصالات مثل القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

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