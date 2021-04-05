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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. انطلاق القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا باليابان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:55 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تنعقد القمة العالمية الأولى لحوكمة التكنولوجيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي عبر الإنترنت يومي 6 و7 إبريل، وتستضيفها اليابان وتُنظَم بالتعاون مع شبكة مركز الثورة الصناعية الرابعة.

وتهدف القمة إلى أن تكون أبرز تجمع عالمي لأصحاب المصلحة المتعددين للتركيز على ضمان تصميم التكنولوجيات الناشئة بعناية ونشرها من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتجمع القمة أكثر من 40 حكومة ومنظمة دولية، إضافة إلى 150 شركة وعدد كبير من المشاركين من الأوساط الأكاديمية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني للتعرف على أحدث الاتجاهات الاستراتيجية والبحوث والتحليلات حول أكثر من 270 موضوع عالمي.

تناقش الجلسة الافتتاحية للقمة عدة موضوعات رئيسية، بما في ذلك التحول الصناعي والتحول الحكومي والحوكمة التكنولوجية العالمية والتكنولوجيات الرائدة.

تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي 1971 وهو هيئة غير هادفة للربح ومقره جنيف وهى منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويجمع أبرز القادة السياسيين والتجاريين والثقافيين وغيرهم من قادة المجتمع لوضع أجندات عالمية وإقليمية وصناعية.

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