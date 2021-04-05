رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يحدد شروط تمويل تحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:52 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
طباعة
أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا يتضمن تفاصيل توقيع بروتكول مع وزارة التموين لتيسير عملية حصول أصحاب المخابز على التمويل اللازم لاتخاذ إجراءات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل للسولار؛ بهدف تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية اللازمة للمخابز.

وقرر البنك المركزي السماح للمخابز البلدية التي تهدف لإجراء عملية التحول لاستخدام الغاز بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي في يناير 2016 بسعر عائد 5% وتعديلاتها.

واشترط المركزي حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية باسم صاحب المخبز الراغب في الحصول على التمويل يتضمن المعلومات اللازمة وآلية السداد خصمًا من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة.

وقيام صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلله سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع.
إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعنى شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.
تقديم صاحب المخبز للمستندات والأوراق التي يُحددها البنك الممول اللزمة للتعاقد طبقا للسياسة الائتمانية.

موضوعات متعلقة

خريطة مسلسلات رمضان 2021

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق في ذكرى رحيله

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر