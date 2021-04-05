«المركزي» يحدد شروط تمويل تحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي

أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا يتضمن تفاصيل توقيع بروتكول مع وزارة التموين لتيسير عملية حصول أصحاب المخابز على التمويل اللازم لاتخاذ إجراءات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل للسولار؛ بهدف تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية اللازمة للمخابز.وقرر البنك المركزي السماح للمخابز البلدية التي تهدف لإجراء عملية التحول لاستخدام الغاز بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي في يناير 2016 بسعر عائد 5% وتعديلاتها.واشترط المركزي حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية باسم صاحب المخبز الراغب في الحصول على التمويل يتضمن المعلومات اللازمة وآلية السداد خصمًا من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة.وقيام صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلله سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع.إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعنى شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.تقديم صاحب المخبز للمستندات والأوراق التي يُحددها البنك الممول اللزمة للتعاقد طبقا للسياسة الائتمانية.