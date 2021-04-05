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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: غالبية الألمان يشككون في الموعد الزمني لـ«خطة التطعيم»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:17 م
جريدة الدستور
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ذكر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يشككون في قدرة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على الالتزام بالموعد الزمني المعلن عنه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.

وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الإثنين، أن وتيرة التلقيح ما زالت بعيدة عن المستوى المرغوب، حيث تم إعطاء 14،4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى أمس، الأمر الذي يعني متوسط معدل التطعيم بنحو 352 ألفًا و304 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع، أن يستغرق الأمر 10 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، ما ينذر بأن تعهد حكومة أنجيلا ميركل بتقديم عرض تطعيم ضد كورونا لجميع المواطنين بحلول 21 سبتمبر المقبل، أمر ما زال صعب المنال.

وفي استطلاع حديث للرأي أعرب ما يقرب عن ثلثي الألمان عن شكوكهم في تحقق ذلك، وأجرى الاستطلاع معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، وأظهر أن 23% فقط من الألمان يعتقدون أن الحكومة ستحقق هذا الهدف، بينما أعرب 62% عن شكوكهم، ولم تحدد نسبة 15% موقفها من الأمر.

وسرت حملة التطعيم في ألمانيا على نحو أبطأ بكثير من العديد من البلدان الأخرى، لكن من المنتظر السماح هذا الشهر بالحصول على اللقاح من العيادات الطبية، وسيساعد أخصائيون وأطباء خاصون وأطباء الشركات أيضًا في تسريع الجهود.

وأمام سيل من الانتقادات يواجهها وزير الصحة الأماني يانس شبان حاليًا، حذر الوزير اليوم- خلال زيارة لمركز التطعيم "ميسه" بالعاصمة برلين- من أن التطعيم لا يمنع حدوث الموجة الثالثة، مضيفًا: "هناك بلدان لديها معدل تطعيم أعلى، مثل تشيلي وبريطانيا والولايات المتحدة، تُظهر أن القيود على الاختلاط لا تزال ضرورية".

ووصف «شبان» الوضع في وحدات العناية المركزة والمستشفيات بالمقلق في ضوء زيادة معدلات الإشغال، وقال: "علينا كسر هذه الموجة الثالثة معًا وتقليص الاختلاط خاصة في النطاق الشخصي والمدارس والعمل، حيثما أمكن ذلك".

وناشد الوزير الولايات "التي يزيد معدل الإصابة فيها عن 100 حالة (لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع) تطبيق مكابح الطوارئ المتفق عليها من أجل خفض أعداد الإصابات".

ودعا وزير الصحة الألماني مجددًا إلى تخفيف القيود عن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، موضحًا أنه يمكن معاملة الأفراد الذي تم تطعيمهم على نحو تام مثل الأفراد الذين أظهرت فحوصهم نتائج سلبية، وقال: "لن يكون لدى أحد فرص أقل أو أكثر من شخص آخر طالما اتضح أن خطر العدوى منخفض عبر اختبار أو تلقيح".

كان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية قد أعلن اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجّد، المسجّلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8 آلاف و497 إصابة.

وسجل المعهد 50 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

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