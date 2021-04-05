اليمن والإمارات يبحثان سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه مع سفير الإمارات لدى اليمن سالم الغفلي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.واستعرض الجانبان ـ خلال اللقاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الإثنين- مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في ظل عدم جدية الميليشيات للجنوح إلى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب وصمود الأبطال من القوات المسلحة ورجال القبائل ومساندة طيران قوات التحالف العربي في صد تلك الهجمات.وأكد وزير الخارجية اليمني، ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن والوقوف وقفه جادة أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الآمنين في مدينة مارب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر إطلاق الصواريخ البالستية عليهم وما سينتج من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا.ومن جهته، أكد السفير الإماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيها ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.