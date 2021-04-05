دول غرب البلقان تشرع في حملات تطعيم ضد كورونا بعد أشهر من التأخير

شرعت كل الدول الواقعة بغرب منطقة البلقان في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19" بعد شهور من التأخير بسبب التحديات التي تواجه دول المنطقة في الحصول على جرعات اللقاح وتأخر وصولها.وتعد كوسوفو آخر دولة أوروبية تبدأ حملات تطعيم سكانها بعد تلقيها الدفعة الأولى من جرعات اللقاح، والتي تحتوي على 24 ألف جرعة من إجمالي 100 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" عبر برنامج "كوفاكس" يوم 28 مارس الماضى.وحرص رئيس وزراء كوسوفا ألبين كورتى على أن يكون أول شخص يتلقى اللقاح لطمأنة المواطنين بشأن سلامة هذا اللقاح.وذكر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، أنه سيسعى من خلال برنامج كوفاكس للحصول على جرعات تطعيم لحوالي 20% من إجمالي سكان كوسوفو.وأشار إلى أنه من المتوقع وصول بعض جرعات لقاح (فايزر) إلى كوسوفو قريبًا فى إطار مساعدة الاتحاد الأوروبي لدول منطقة غرب البلقان.وذكرت السلطات الصحية في كوسوفو أنه سيتم منح أولوية التطعيم للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وكبار السن.وكذلك بدأت ألبانيا حملات تطعيم جماعية لسكانها ضد فيروس كورونا، حيث أقيم مخيمان كبيران في العاصمة تيرانا ليكونا بمثابة نقطة تطعيم جماعية.وقالت الحكومة الألبانية في بيان: إن الهدف الرئيس لحملات التطعيم هو كسر سلسلة العدوى في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق موسم سياحى أفضل من العام الماضي.وتوقع رئيس الوزراء الألباني إيدى راما أن يتم تطعيم نحو نصف مليون ألباني بحلول شهر مايو المقبل، على أن يتم تطعيم كل السكان بحلول ربيع عام 2022.أما في البوسنة والهرسك، فقد أعلنت السلطات الصحية عن تلقيها عشرات الآلاف من جرعات اللقاح المضاد لكورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تلقت البلاد 23400 جرعة من لقاح "بايونتيك – فايزر" و26400 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال برنامج كوفاكس يوم 25 مارس الماضي، بالإضافة إلى 30 ألف جرعة من اللقاح الصيني يوم 28 من الشهر نفسه.وفي مقدونيا، أعلن وزير الصحة فينكو فيليبس عن منح أولوية التطعيم للمرضى بأمراض مزمنة والمسنين ممن تزيد أعمارهم على 75 سنة، مضيفًا أنه على الرغم من تأخر وصول جرعات اللقاح، ومع الأخذ في الاعتبار بأن كل دول المنطقة تواجه هذا التحدي، فإن بدء حملات التطعيم يعد أمرًا طيبًا.وذكرت السلطات الصحية المقدونية أنها طلبت الحصول على 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم، بالإضافة إلى كمية مماثلة من روسيا.وكانت صربيا واحدة من الدول الأوروبية التي تساعد جيرانها في التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أعلن مكتب تكنولوجيا المعلومات والإدارة الإلكترونية في صربيا، تطعيم أكثر من 22 ألف أجنبي في البلاد خلال ثلاثة أيام فقط هي أيام 25 و27 و28 مارس الماضي.وأوضحت الحكومة الصربية- في بيان، أن هؤلاء الأجانب جاءوا إلى صربيا بناء على دعوة من غرفة التجارة الصربية أو قدموا طلبات بأنفسهم من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية، وتم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا.وقالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش: إن تطعيم أجانب من دول أخرى يعد بمثابة رسالة تضامن من صربيا إلى المنطقة، وستتم دعوة من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم لكي يحصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح.وأعلنت السلطات الصحية الصربية عن أنه يتم التخطيط لإنتاج لقاحي التطعيم الروسي والصيني، وإنتاج لقاح سبوتينك 5 الروسي خلال شهر مايو على أقرب تقدير.تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسى كان قد أعلن فى وقت سابق، عن أن صربيا ستصبح أول دولة فى جنوب أوروبا تنتج لقاح سبوتينك 5 للتطعيم ضد فيروس كورونا.