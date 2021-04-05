بدء تسجيل المسلسل الإذاعي «غرام واكصدام» ليسرا اللوزي (صور)

بدأ صناع المسلسل الإذاعي "غرام واكصدام" تسجيل أولى حلقاته، وهو من بطولة يسرا اللوزي وياسر فرج، وتأليف أحمد درويش وإخراج إيهاب منير، وإنتاج هبة الهواري.ويتم التسجيل بالتعاون مع استديوهات ميديا توبيا، ومن المقرر إذاعة المسلسل على راديو مصر في رمضان، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا، وبه لمسة رومانسية اجتماعية.