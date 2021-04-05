عظيمات المحروسة: المرأة تخطف أنظار العالم في حفل المومياوات

حفيدات حتشبسوت









رئيس القومي للمرأة: عظيمات مصر

























وجه حفل موكب المومياوات الملكية عدد من الرسائل القوية إلى العالم، أبرزها التمثيل النسائي المشرف فى حفل تابعه العالم كله، وأكد دور المرأة المصرية منذ أيام الفراعنة إلى الآن، فلم تتخل حفيدات حتشبسوت عن أدوارهن البارزة فى الحفل، بل أثرن دهشة العالم بحضورهن الطاغي وثقتهن في أنفسهن ولباقتهن التى ظلت حديث جمهور التواصل الاجتماعى طوال الساعات الماضية.خطفت رضوى البحيري عازفة آلة التمباني الإيقاعية الأنظار بعدما شاركت فى العزف مع أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني من ألحان هشام نزيه، وقيادة المايسترو نادر عباسي، حيث عبرت فى جلستها الشامخة وثقتها بنفسها عن جدتها الملكة حتشبسوت، ففى دقائق أظهرت طريقتها فى العزف الصفات الملكية النبيلة، التى تعرف عن المرأة المصرية فى كل العصور.كما أبهرت عازفة الكمان سلمى سرور جميع متابعي الحدث الأهم فى 2021، حيث انطلقت فى عزفها تنشد لحنًا جذابًا لفت إليها كافة الأنظار، وهو ما فعتله أيضًا مجموعة من العازفات اللواتي ظهرن بشكل قوى يليق بالحدث، حتى وصفهن رواد مواقع التواصل الاجتماعى بأنهن "حفيدات حتشبسوت".لم تكن عازفات حفل المومياوات الملكية، هن فقط بطلات الحفل، بل أيضًا كان هناك بطلات مصريات وراء الكواليس وهن مصممات الأزياء Nour Azazy، وفريدة تمراز، ومصممة الحلى الشهيرة عزة فهمي، اللواتى ألقى على عاتقهن ظهور نجمات الحفل بأفضل إطلالة تناسب الحدث المهيب، وفى هذا علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حول مصممات أزياء حفل المومياوات قائلة لهن: برافو وشكرتهن على إبداعهن: "خرجت من مصر على العالم الاعلامية Jessy Zaky والفنانة نيلي كريم عظيمات مصر بأزياء من تصميم المصرية نور عزازى ابدعتي برافو عزة فهمي، خرجت تصميمات حلي عالمية بأيدي مصري ترتديها مني ذكي ونيلي كريم".أضفت راقصات الباليه فى الحفل التاريخي المصري بامتياز، حالة مفعمة بالحيوية، حيث شاهدهن الجميع وهن يجوبن متاحف مصر من الأقصر وأسوان حتى القاهرة برقصهن التعبيري الذى يرسل باقة جمال وفن مصري إلى العالم، كما ظهرت حسنوات الموكب بإطلالات فرعونية راقية، ومن أبرزهن الموديل ميرال ماهيليان، التى قادت موكب المومياوات، فعبرت الفنانة الشابة، لجمهورها عن شعورها بالفخر، لمشاركتها هذا الحدث الاستثنائي، عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، قائلة: "فخورة جدًا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من مثل هذا اليوم التاريخي، لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب".وقالت رئيس لجنة المرأة بحزب المحافظين والكاتبة داليا فكري إن "التمثيل النسائي فى حفل المومياوات كان متميز ويؤكد دور المرأة المصرية الذي لا يغيب عن أي حدث مهم، مضيفة أنه بداية من اختيار الفنانات المصريات مروا بالجمال الذى شاهدناه في الأوكسترا التى تميزت بأن الصوت النسائي له أولوية، مثل مغنية السوبرانو أميرة سليم التى لفتت إليها الأنظار بغنائها الأوبرالي وصوت مصر ريهام عبد الحكيم، حتى أن الكورال النسائي بصوته القوى أضاف عظمة وبهجة للحدث.وتحلل داليا فكري المشهد الذى كان يطغى فيه دور النسائى فى حفل المومياوات، قائلة إن المرأة حاضرة بقوة في الحدث، واعتقد كلنا لاحظنا هذا وكأن الرسالة المراد إيصالها للعالم هى أن المرأة أم الحضارات على مر العصور كناية عن أم الدنيا وأن مصر ولادة وأجيال تسلم مقاليد العظمة والفخر لأجيال، وهذا لم يحدث إلا بوجود المرأة وإثبات حضورها الطاغي.