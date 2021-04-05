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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخميس.. منوعات غنائية للفرقة القومية العربية بأوبرا الإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:29 م
أوبرا
أوبرا
هبه عويضه
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر للفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، ومشاركة نجوم الفرقة.. وذلك مساء الخميس المقبل الموافق 8 من أبريل الجارى على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متميزة ومتنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها «وحياتك يا حبيبى..أمانة عليك» أداء الفنان سامح منير، «حنين..العيون السود» أداء الفنانة هند النحاس، «حانة الأقدار..فكرونى» أداء الفنانة ريم كمال، «لست قلبى..كفاية نورك عليا» أداء الفنان أشرف وليد، «برضاك..ألف ليلة وليلة» أداء الفنانة عفاف رضا، «مداح القمر.. بلاش تبوسنى» أداء الفنان خالد عبد الغفار.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست فى عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

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