رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية: إعادة فتح بعض المتاجر رغم ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:53 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
سمحت السلطات اليونانية للمتاجر في معظم أنحاء البلاد بفتح أبوابها أمام العملاء، اعتبارا من اليوم الإثنين، رغم الارتفاع المستمر في إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك في محاولة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا عميقا.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، في نسختها الإلكترونية: إن المتاجر فتحت أبوابها في أثينا الكبرى أمام خدمات الاستلام فقط، لكنها ظلت مغلقة في ثاني وثالث أكبر مدن اليونان (سالونيك وباتراس) بسبب مخاوف من حدوث ارتفاع أكثر خطورة في الإصابات.

وتخضع البلاد لإجراءات الإغلاق منذ أوائل نوفمبر الماضي، رغم فتح المتاجر لفترة وجيزة في موسم أعياد الميلاد، وقد أدت عمليات الإغلاق الطويلة إلى زيادة الضغط على الاقتصاد، حيث تقلص الناتج الاقتصادي اليوناني بنسبة 8،2%، في عام 2020، بينما ارتفع الدين الوطني بأكثر من 200%.

وتلقى نحو 16% من السكان جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد فيروس كورونا، لكن معدلات الإصابة مستمرة في الارتفاع.

وتعتزم الحكومة الاعتماد في سياستها للخروج من الإغلاق على التوزيع واسع النطاق لمجموعات اختبار «كوفيد- 19» التي سيتم توفيرها مجانا بصورة أسبوعية للمساعدة في إعادة فتح المدارس المتوقع في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك قطاع السياحة الحيوي بالنسبة للبلاد في منتصف مايو المقبل.

يُشار إلى أن اليونان سجلت منذ بداية الجائحة نحو 275 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة ناجمة عنه.

موضوعات متعلقة

حمو بيكا وعمر كمال وكاريكا يصلون محكمة مدينة نصر لمساندة شاكوش

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

يستحق الأوسكار.. أصداء مستمرة لـ«موكب المومياوات» بوسائل الإعلام العالمية


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية