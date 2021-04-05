الرئاسي الليبي: سنبذل ما في وسعنا لتفعيل اتحاد دول المغرب العربي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن بلاده ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتفعيل اتحاد دول المغرب العربي بالتعاون مع الأشقاء، كما ستوجه ليبيا قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات الاتحاد المتوقفة على مختلف المستويات.وذكرت وكالة الأنباء الليبية: أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي اليوم الإثنين: من الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش، قدّم خلاله التهاني للمنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي.ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد جرى - خلال الاتصال - التباحث حول أهمية تفعيل اتحاد دول المغرب العربي بالنسبة لدول المنطقة.من جهته.. أعرب الأمين العام للاتحاد عن رغبته لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي كان قد أثار - خلال مباحثاته في طرابلس مع الرئيس التونسي قيس سعيد ومع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني - أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته.