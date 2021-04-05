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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التموين»: إرجاء تحصيل المبالغ المستحقة على أصحاب المخابز حتى نهاية عبد الفطر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:11 م
المخابز
المخابز
نرمين محمود الدهان
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قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وأكد المصيلحي، أن القرار يأتي حرصا من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بكافة المناطق، وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة.

ووجه مديريات التموين للرقابة على المخابز لحظة بلحظة، مشيرا إلى أن المخابز سوف تفتح أبوابها أما المواطنين في شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الخامسة مساء والمخابز المستثناة حتى التاسعة مساء.

وأشار إلى أن تنظيم عمل المخابز في هذه الفترات في رمضان سيسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم، مؤكدا أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقًا للمواعيد المقررة.

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