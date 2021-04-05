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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يشارك الأطفال فرحتهم في احتفالية يوم اليتيم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:11 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بحديقة النيل بمدينة بني سويف، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف على سعادته بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات، والتواجد وسط أطفالنا وأبنائنا لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرًا إلى أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها كل الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم.

مشددًا على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزءًا هامًا من المجتمع ورعايتهم حقًا أصيلًا على جميع الفئات.

وأشار المحافظ إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبًا إلى جنب مع أبناء مصر جميعًا، فضلًا عن أنه عمل وطني وإنساني في المقام الأول، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والغنائية للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأيتام، بجانب مشاهدة فقرة ركوب الأطفال للطفطف ومرورهم أمام الحاضرين، حيث حرص المحافظ على مداعبة الأطفال وتوزيع بعض الهدايا ولعب الأطفال وفوانيس رمضان مشاركة لهم في فرحتهم بهذه المناسبة الطيبة.

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