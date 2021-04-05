الأردن وفرنسا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات، خلال لقائه، مع السفيرة الفرنسية لدى الأردن، فيرونيك فولاند عنيني، سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.وأكد العودات- خلال اللقاء الذي تم في مكتبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الإثنين- عمق العلاقات التي تربط البلدين، والتعاون الكبير في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن فرنسا داعم كبير للأردن وشريك في الحرب على الإرهاب.وأضاف أن بلاده تمكنت بحكمة قيادته ووعي شعبه وأجهزته من تجاوز عدد من الصعاب والتحديات، مؤكدًا أن استقرار النظام السياسي وترابط شعبه شكل الركيزة التي عبر من خلالها الأردن إلى بر الأمان في كثير من المحطات الصعبة.وثمن العودات لفرنسا مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني، مؤكدًا أن صوت الحكمة والاعتدال الذي يتميز به البلدان يذهب دومًا إلى الدفع، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تجسد في لقاءات الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرها الزيارة الملكية لباريس سبتمبر الماضي.من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية عن دعم بلادها المُطلق للأردن، مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن ركيزة أساسية للمنطقة، وأن البلدين يمتلكان رؤية مشتركة حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية.وقالت إن فرنسا تربطها بالأردن علاقات استراتيجية، ولذلك تعد فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المملكة؛ ما يعبر عن ثقة الشركات الفرنسية الكبيرة بإمكانيات الأردن ومستقبله، مشيرة إلى مواصلة دعم بلادها المطلق، خاصة في مشاريع النقل والمياه والتنمية بجميع أشكالها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.