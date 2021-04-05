جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

حضور مميز وتفاعل من المنظمين والزوار حظي به جناح جاليري مصر في فعاليات آرت دبي 2021 الذي أقيم خلال الفترة من 29 مارس وحتى 3 أبريل الجاري.وقال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري: "إن العرض ضم أعمال أربعة فنانين معاصرين أصحاب تجارب فنية مختلفة وتتمتع بالخصوصية والتفرد وهم (عادل السيوي – عصام معروف – إسلام زاهر – عمرو الكفراوي)، وقد جاءت ردود الأفعال بشكل لافت ومشرف وحظي جناحنا بنسبة زيارات كبيرة وأشاد بالمستوى المنظمين والنقاد والجمهور فكانت الأعمال عنوانًا رائعًا لوضع الحركة التشكيلية المصرية الآني".وأضاف «طلعت»: "أهمية هذا الحضور أنه جاء في محيط هذا الحدث الدولي الهام والذي أصبح واجهة عالمية للثقافة والفنون على مستوى العالم ويُقام سنويًا برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزاره هذا العام 18 ألف زائر من مختلف الجنسيات وهو ما يبرهن على قوة ومكانة الحدث وجدارته".ويُعد «آرت دبي» الذي يحتفي هذا العام بنسخته الـ15 من أبرز الفعاليات على التقويم الثقافي للمنطقة، ورغم القيود المفروضة حاليًا على السفر، استقبلت نسخة هذا العام جمهورًا متنوعًا قدم من مختلف أنحاء العالم للتمتع بالمعرض وزيارة المواقع الثقافية الأخرى التي تزخر بها الإمارة، ويحتلّ المعرض مكانةً مميّزة على جدول الأنشطة الثقافية ويترقّبه عشاق الفن في دبي لأنه يتيح لهم الاطلاع على أروع الأعمال والإبداعات الحديثة لفنانين من مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الدورة مواكبة مواكبة للأنشطة التي ستعمّ جميع أنحاء البلاد احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.