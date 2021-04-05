بوتين ومسئول فيتنامى يبحثان توريد لقاح سبوتنيك V

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو تشونج مكافحة فيروس كورونا وتعزيز الاتصالات بشأن توريد لقاح (سبوتنيك V) الروسي.وذكر الكرملين- في بيان اليوم الإثنين: أن الجانبين ناقشا قضايا التعاون بالمجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والمجال العلمي والتكنولوجي والإنساني بين البلدين، كما ناقشا آفاق التعاون المشترك ضد فيروس كورونا وتعميق الاتصالات بين الهيئات المعنية في البلدين بشأن إمدادات (سبوتنيك V) إلى فيتنام.وأوضح البيان: أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والتأكيد على الاهتمام بمواصلة التفاعل الوثيق في إطار المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك منصة الأمم المتحدة، ومن خلال الحوار بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.كان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن، في وقت سابق، أن وزارة الصحة الفيتنامية سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (سبوتنيك V).