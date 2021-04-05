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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«النقض» تؤيد المشدد 7 سنوات لهاتك عرض طفلة في كفرالشيخ

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:09 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم هتك عرض طفلة بمحافظة كفرالشيخ، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأيدت الحكم بعد أن قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عامًا بالقوة، بأن طرحها أرضًا وحسر عنها ملابسها وتحسس مواضع العفة لديها كما شرع المتهم في قتل المجني عليها عمدًا من غير سبق الإصرار ولا ترصد، بأن طوق عنقها بأداة "حبل"، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي قاصدًا إزهاق روحها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومتها إياه ونجدتها من قبل الأهالي.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حبل"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية والمستخدمة في موضوع الاتهام السابق.

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